Рабинович назвал свой с Медведчуком визит в Москву и переговоры с россиянами "установлением мира"
Об этом сообщила пресс-служба ОПЗЖ.
"О мире... Сегодня каждый из коллег, стоящих здесь, внес свой вклад в установление мира. Например, господин Кузьмин представил свою интересную концепцию", - сказал Рабинович.
Нардеп от ОПЗЖ добавил, что результаты переговоров с оккупантами рассчитывает увидеть через пару недель.
"Как относились к нашим словам россияне - посмотрим. Но все были довольны, все говорили комплементарные вещи, в том числе, когда докладывал свою концепцию господин Кузьмин. А результаты... посмотрим на них через неделю-две", - сказал Рабинович.
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В то же время председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук предположил проведение новых переговоров с оккупантами в апреле-мае.
"Мы в ближайшее время определим место и дату. Я думаю, что это будет где-то апрель-май месяц", - сказал Медведчук.
Напомним, ранее Рабинович потребовал отправить в Москву делегацию от Рады на 9 мая.
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