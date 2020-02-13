Супрун на Всемирный день презерватива потролила Медведчука и Рабиновича

13 февраля, 2020, 12:56

Бывшая глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала пост о Международном дне презерватива, который проиллюстрировала фотографией лидеров партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука

Свой пост она выложила на странице к Facebook.

"Сегодня Всемирный день презерватива. Завтра, в День святого Валентина, каждую секунду в мире будут использовать по 87 презервативов, поэтому данное сообщение о том, как правильно их выбирать и как правильно ими пользоваться. А пользоваться ими стоит всегда!" - написала Супрун.