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Espreso.tvОбществоНардеп от ОПЗЖ потребовал отправить в Москву делегацию от Рады на 9 мая

Нардеп от ОПЗЖ потребовал отправить в Москву делегацию от Рады на 9 мая


фото: Дніпро.Головне
17 февраля на заседании согласительного совета в ВР народный депутат Вадим Рабинович заявил о желании сформировать парламентскую делегацию, которая поедет на парад к 75-летию победы в Москву

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Приближается великая дата: 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что в Верховной Раде нужно сформировать парламентскую делегацию, на участие в параде победы в Москве", - заявил народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов, и поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом", - добавил он.

 

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