Пленные крымские татары могут отказаться от "обмена на бандитов", - Джемилев

10 марта, 2020, 08:52

Лидер крымскотатарского народа и депутат от фракции "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев рассказал, что получил от СБУ список для обмена на согласование

Об этом он сказал в комментарии Общественному радио .

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состоянию здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом", - сказал Джемилев.

Лидер крымских татар добавил, что общался с уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой о включении крымских татар в обменные списки.

"Она говорила: "Конечно включим". Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью Эрдогана (президента Турции - ред.) освободили Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались". Поэтому здесь могут возникнуть такие не приятные для украинской власти вопросы, что если люди выйдут и скажут: "Чего вы нас освободили?" - объясняет Джемилев.

Напомним, 5 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилиями для будущего обмена удерживаемых лиц.