Обмен пленными: украинская сторона включила в список 86 крымских татар

6 марта, 2020, 18:13

Офис омбудсмена Украины включил в список на обмен с РФ 115 человек, находящихся в местах несвободы на территории России и в оккупированном Крыму

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью Укринформа.

"В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, которые отбыли наказание и находятся в ограничительных условиях", - сказала Денисова.

В то же время она отметила, что обмен - это такое мероприятие, подготовка к которому требует тишины, поэтому то, что касается списка, требует осторожности.

"Он (список - ред.) существует, я могу сказать только о том, который формируется в нашем офисе. Это 115 человек, граждане Украины, которые находятся сегодня в местах несвободы на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму", - отметила Денисова.

Также, по ее словам, в нем есть граждане Украины, которые находятся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Почему мы говорим, что всех вместе до 200 человек? Потому что мы, офис уполномоченного и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное местонахождение того или иного гражданина. Случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести, и этих людей украинская сторона подает в списках, чтобы найти их и обменять, а та сторона или подтверждает, или ни наличие таких людей ", - добавила она.