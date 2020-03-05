Обмен пленными: Украина в Минске передала список из более 200 фамилий, - Зеленский

5 марта, 2020, 22:11

Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена удерживаемых лиц

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу ТРТ, информирует пресс-служба главы государства.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого", - сказал Зеленский.

Президент заметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над этими вопросами", - сказал он.

Зеленский отметил, что необходимо использовать все дипломатические средства для прекращения войны.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", - отметил Зеленский.