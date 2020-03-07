Зеленский объяснил причину отставки правительства Гончарука и заверил, что Шмыгаль не будет зависеть от олигархов

7 марта, 2020, 13:51

Правительство Украины должно быть эффективным и показывать результат

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg, объясняя последние кадровые изменения, проголосованные Верховной Радой, передает Еспресо.TV .

"Нужно было реагировать на эффективность работы Кабинета (министров - ред.). Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут прогнать из власти, а в том , что в Украине, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения ", - отметил президент.

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Глава государства подчеркнул, что курс Украины не меняется от кадровых перестановок. Украина и в дальнейшем нацелена на выполнение реформ, заявленных в его предвыборной программе. В частности, речь идет о дальнейшем сотрудничестве с Международным валютным фондом, внедрения земельной реформы, разработку нужного законопроекта о банках, который не позволит бывшим владельцам возвращать их. У нового правительства есть достаточно возможностей доказать, что сомнения критиков безосновательны, добавил он.

"Я не планирую менять ни одного человека в стране, который работает справедливо и эффективно", - пояснил свою точку зрения президент.

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Кроме того, он заявил, что олигархи не влияют на новое правительство, даже если кто-то из чиновников в свое время работал у них на ответственных должностях.

"Они (олигархи - ред.) обладают 70-80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших - мы должны это понимать", - подытожил Зеленский.