Виталий Портников: Отставка Зеленского – вопрос времени

5 марта, 2020, 13:22

Портников Виталий

Вчерашнее выступление в парламенте Алексея Гончаренко можно было бы считать революционным протестом политического оппонента, который призывает к отставке главы государства ради увеличения популярности своей партии и удовлетворения своих сторонников

Но этот призыв вписывается в классические политические каноны – даже если сам Гончаренко этого и не предполагал.

Экономическая ситуация в стране в самом деле ухудшается. Об этом вчера в парламенте рассказал сам Зеленский. От формирования нового правительства она не улучшится. Не улучшится она даже тогда, когда Зеленский сменит это новое правительство на еще более новое.

У Зеленского простой выбор. Либо он удовлетворяет пожелания олигархов, либо сотрудничает с международными финансовыми институциями. И тот, и другой выбор не обещает социальной стабильности в ближайшие годы. В первом случае крах будет быстрым и болезненным – и никакой олигархический телевизор не заменит украинцу холодильник. Во втором социальные проблемы будут накапливаться медленнее, зато против Зеленского начнет работать вся телевизионная пропагандистская машина олигархата. Да, и силовые структуры тоже.

Зеленский обречен на крах, какой бы выбор он не сделал. На его сторонников внимания можно не обращать. Эти люди еще вчера рассказывали о успехах молодого "правительства технократов", а теперь возмущаются его некомпетентностью и бездарностью. Это такие же сторонники, какие были у КПСС – "полезные идиоты" и лживые приспособленцы.

Никаких других сторонников со вчерашнего дня у Зеленского нет и быть не может. При этом вчера мы видели измученного, уставшего, взвинченного человека, который с трудом воспринимает реальность, которому в буквальном смысле трудно физически. Физически, психологически, морально – как хотите. Да, он еще играет роль Василия Голобородько во время поездок по стране, но роль самого Владимира Зеленского удается ему все хуже. И его не хватит на весь президентский срок. Хорошо, если хватит еще на год.

Возникает вопрос – что дальше. И это куда более важный вопрос, чем отставка Зеленского. Никаких популярных политиков в стране сейчас просто нет. Президент будет терять рейтинг, но никто не будет его приобретать. Так что же – олигархи предложат нам нового Зеленского или этого нового лидера сформирует социальный или политический протест? Какие взгляды будет исповедовать этот новый лидер? Объединит страну или расколет ее? Сможет ли понять, как действовать на руинах украинской экономики? И какая территория к этому моменту будет находиться под контролем новой власти? Где будет Украина?

Это и есть главные вопросы, на которые сейчас нужно искать ответы – вместо попыток запоминать фамилии министров "второго правительства" Зеленского и думать, где президент отыщет других членов кабинета. Конечно, самый главный вопрос вообще другой. Он состоит в том, сможет ли украинское общество взять на себя долговременную ответственность за реформирование страны. Не ответственность за несколько дней и недель очередного восстания, а ответственность за годы трудного и рискованного строительства.

Но я не готов дать положительный ответ на этот вопрос.