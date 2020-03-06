Зеленский сменил правительство из-за падения своего рейтинга, - Пташник
Об этом она сказала в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV.
"Почему был изменен Кабмин? Думаю, что никто не поверит, Зеленский и власти поняли, что экономический рост не происходит. Что достичь эти обещанные 40% роста ВВП совершенно невозможно. Поэтому они искренне решили изменить. Как он сказал: "Новых лиц недостаточно, нужны еще мозги". Я, честно говоря, в это не верю. Думаю, что это была часть определенной игры. Почему? Потому что недавно власти посмотрели, сделав определенные опросы граждан относительно того, сколько в них уровня поддержки, рейтинги у них очень стремительно падают. Причем, падают не только у Кабмина или парламента, которого на сегодняшний день, к сожалению, не существует ", - сказала Пташник.
По ее словам, рейтинг власти падает из-за того, что она абсолютно нивелирована в парламентско-президентской стране.
"Рейтинг падает лично у президента Зеленского. Это очень ощутимо и в регионах. Зеленский, понимая, как стремительно падает его рейтинг, решил сделать что-то, что он считает его рейтинг может спасти, а именно изменить Кабмин", - отметила Пташник.
- Напомним, парламент проголосовал за назначение новым главой Кабинета Министров Дениса Шмыгаля.
- 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение новых членов правительства . Часть министров в правительстве Дениса Шмыгаля остались от предыдущего состава Кабинета министров.
- Впоследствии, глава ВР Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих ожиданиях от правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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