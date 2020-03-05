"Чувствовать реформы не только на слайдах": Разумков назвал ожидания от нового правительства
5 марта, 2020, 15:43
Председатель ВР Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих ожиданиях от правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля
Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Ожидания принципиально не мои, как председателя ВР, а как любого гражданина нашего государства: что реформы будут внедряться быстро, качественно и это мы будем чувствовать не только на слайдах, но и видеть в нашей реальной жизни", - сказал Разумков.
Разумков также отметил, что вопрос заключается в эффективности выполнения правительством своих полномочий и насколько она соответствует тем вызовам, которые сегодня стоят - и перед властью, и перед страной.
- Напомним, парламент проголосовал за назначение новым главой Кабинета Министров Дениса Шмыгаля.
- 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение новых членов правительства. Часть министров в правительстве Дениса Шмыгаля остались от предыдущего состава Кабинета министров.
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