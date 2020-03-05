"Чувствовать реформы не только на слайдах": Разумков назвал ожидания от нового правительства

5 марта, 2020, 15:43

Председатель ВР Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих ожиданиях от правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Ожидания принципиально не мои, как председателя ВР, а как любого гражданина нашего государства: что реформы будут внедряться быстро, качественно и это мы будем чувствовать не только на слайдах, но и видеть в нашей реальной жизни", - сказал Разумков.

Разумков также отметил, что вопрос заключается в эффективности выполнения правительством своих полномочий и насколько она соответствует тем вызовам, которые сегодня стоят - и перед властью, и перед страной.