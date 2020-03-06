Власти изучали возможность восстановить водоснабжение Крыма, были запросы, - Бутусов о заявлении Шмыгаля

6 марта, 2020, 09:56

Журналист Юрий Бутусов заявил, что заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о подаче воды в Крым - это зондирование общественного мнения

Об этом он написал в Facebook.

"Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым - это, как известно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того как два часа читал комментарии в фейсбуке", - написал Бутусов.

Он заявил, что располагает информацией о том, что представители власти обращались к ряду украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по восстановлению водоснабжения Крыма.

"Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались это заказ выполнять", - сказал журналист.

Он заявил, что слова Шмыгаля - это не случайность, это зондирование общественного мнения.

"Когда 12 февраля прозвучало заявление о подаче воды в Крым от Давида Арахамии, и была получена гневная реакция общественного мнения, это, как видно, ничему не научило Кабмин. Интересно, будут ли сделаны выводы сейчас. Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости потери должности", - подытожил Бутусов.