Власти изучали возможность восстановить водоснабжение Крыма, были запросы, - Бутусов о заявлении Шмыгаля
Об этом он написал в Facebook.
"Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым - это, как известно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того как два часа читал комментарии в фейсбуке", - написал Бутусов.
Он заявил, что располагает информацией о том, что представители власти обращались к ряду украинских инжиниринговых компаний, изучая возможности по восстановлению водоснабжения Крыма.
"Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались это заказ выполнять", - сказал журналист.
Он заявил, что слова Шмыгаля - это не случайность, это зондирование общественного мнения.
"Когда 12 февраля прозвучало заявление о подаче воды в Крым от Давида Арахамии, и была получена гневная реакция общественного мнения, это, как видно, ничему не научило Кабмин. Интересно, будут ли сделаны выводы сейчас. Потому что если Шмыгаль продолжит реализацию проекта с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости потери должности", - подытожил Бутусов.
- Напомним, новоназначенный премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым.
- Глава МИД Кулеба назвал подачу воды в оккупированный Крым "инструментом деоккупации".
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