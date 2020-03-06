Шмыгаль перечислил три шага для спасения украинской промышленности
Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов парламента к правительству, передает ЭП .
В частности, Шмыгаль назвал три шага для "спасения" промышленности:
1. "Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, для них надо - а это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу.
... Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех для кого мы это делаем", - заявляет премьер.
2. Работа на внешних рынках, для того чтобы развить экспортный потенциал.
"Сегодня Украина не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках - они сами искали для себя сбыт", - отмечает глава правительства.
3. Создание соответствующих условий с точки зрения и налогов и занятости для бизнеса.
"Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого - то мы услышим от промышленников и предпринимателей - так и будем работать, это будет безотлагательно", - резюмирует Шмыгаль.
- Напомним, в января 2020 года промышленное производство в Украине снизилось на 5,1% по сравнению с января 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с прошлым месяцем.
- Украинская промышленность сокращается в течение 8 месяцев , в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепления курса гривни и дополнительных санкций от РФ, объяснили ранее в правительстве.
- В середине февраля Кабинет министров Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности, которые должен курировать обеспечение роста промышленного производства.
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