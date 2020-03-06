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Espreso.tvОбществоШмыгаль перечислил три шага для спасения украинской промышленности

Шмыгаль перечислил три шага для спасения украинской промышленности


фото: kmu.gov.ua
Коммуникация с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере являются тремя необходимыми условиями для улучшения состояния дел в украинской промышленности

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов парламента к правительству, передает ЭП .

В частности, Шмыгаль назвал три шага для "спасения" промышленности:

1. "Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, для них надо - а это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу.

... Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех для кого мы это делаем", - заявляет премьер.

2. Работа на внешних рынках, для того чтобы развить экспортный потенциал.

"Сегодня Украина не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках - они сами искали для себя сбыт", - отмечает глава правительства.

3. Создание соответствующих условий с точки зрения и налогов и занятости для бизнеса.

"Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого - то мы услышим от промышленников и предпринимателей - так и будем работать, это будет безотлагательно", - резюмирует Шмыгаль.

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