Промышленность в Украине продолжает падение: за январь сократилась на 8,4%
27 февраля, 2020, 09:55
В января 2020 года промышленное производство в Украине снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с прошлым месяцем
Об этом сообщает Государственная служба статистики
В январе 2019 года было зафиксировано снижение на 3,3% к аналогичному месяцу 2018 года.
Больше всего за год сократились объемы производства электроэнергии, газа и пара - на 11,8%.
В перерабатывающей промышленности падение составило 3,2%, в добывающей - 4,5%.
Рост произошел в сферах производства химической продукции (на 24,4%) и производстве компьютерной техники (на 17,4%).
По регионам больше всего в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) упала промышленность Луганской и Тернопольской областей - на 26% и 15,3% соответственно.
Зато промышленность выросла в Кировоградской и Херсонской областях (15,1% и 20,2% соответственно).
- Напомним, украинская промышленность сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепления курса гривни и дополнительных санкций от РФ, объяснили ранее в правительстве.
- В середине февраля Кабинет министров Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности , что должен курировать обеспечение роста промышленного производства.
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