Промышленность в Украине продолжает падение: за январь сократилась на 8,4%

27 февраля, 2020, 09:55

В января 2020 года промышленное производство в Украине снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с прошлым месяцем

Об этом сообщает Государственная служба статистики

В январе 2019 года было зафиксировано снижение на 3,3% к аналогичному месяцу 2018 года.

Больше всего за год сократились объемы производства электроэнергии, газа и пара - на 11,8%.

В перерабатывающей промышленности падение составило 3,2%, в добывающей - 4,5%.

Рост произошел в сферах производства химической продукции (на 24,4%) и производстве компьютерной техники (на 17,4%).

По регионам больше всего в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) упала промышленность Луганской и Тернопольской областей - на 26% и 15,3% соответственно.

Зато промышленность выросла в Кировоградской и Херсонской областях (15,1% и 20,2% соответственно).