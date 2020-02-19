В Украине создали координационный центр по вопросам промышленности

19 февраля, 2020, 12:58

Кабинет министров Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности, который должен курировать обеспечение роста промышленного производства

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности", - сообщил Гончарук.

Он отметил, что сам возглавил координационный центр. Также в него вошли представители Министерства финансов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики, налоговой, таможенной служб и Госкомстата.

Напомним, по данным Госстата, в ноябре 2019 года промышленное производство в Украине сократилось на 7,5%, в октябре - на 5%, в сентябре - на 1,1%.