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Espreso.tvОбществоВ Украине создали координационный центр по вопросам промышленности

В Украине создали координационный центр по вопросам промышленности


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности, который должен курировать обеспечение роста промышленного производства

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности", - сообщил Гончарук.

Он отметил, что сам возглавил координационный центр. Также в него вошли представители Министерства финансов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики, налоговой, таможенной служб и Госкомстата.

Напомним, по данным Госстата, в ноябре 2019 года промышленное производство в Украине сократилось на 7,5%, в октябре - на 5%, в сентябре - на 1,1%.

 

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