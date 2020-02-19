В Украине создали координационный центр по вопросам промышленности
19 февраля, 2020, 12:58
Кабинет министров Украины создал Координационный центр по вопросам промышленности, который должен курировать обеспечение роста промышленного производства
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения насущных проблем отрасли и избежания кризисных ситуаций в промышленности", - сообщил Гончарук.
Он отметил, что сам возглавил координационный центр. Также в него вошли представители Министерства финансов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики, налоговой, таможенной служб и Госкомстата.
Напомним, по данным Госстата, в ноябре 2019 года промышленное производство в Украине сократилось на 7,5%, в октябре - на 5%, в сентябре - на 1,1%.
- Украинская промышленность сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепление курса гривны и дополнительные санкции от РФ, объяснили ранее в правительстве.
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