В правительстве объяснили, почему в Украине уже семь месяцев стремительно сокращается промышленность

17 февраля, 2020, 15:15

Украинская промышленность сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепления курса гривны и дополнительных санкций от РФ

Об этом говорится в презентации программы Министерства экономики "Экономическая стратегия: рост через инвестиции".

В течение 2019-го года промышленность в целом сократилась на 1,8%, перерабатывающая промышленность на 2%, поставки электроэнергии, газа на 4,1%; добывающая промышленность не росла и не снижалась.

В разрезе видов деятельности больше всего потеряла текстильная промышленность (-9.9%), полиграфическая (-5,8%) и машиностроение (-5,6%).

В правительстве связывают это со снижением цен на черные металлы в мире, ремонт производственных мощностей в энергетике и металлургии, теплые погодные условия (энергетика), санкциями от РФ и укреплением гривны.

Также отмечаются проблемы с логистикой, импортной конкуренции и низкий урожай сахарной свеклы, фруктов и овощей (пищевая промышленность).

Динамика промышленности улучшится в условиях введения в действие новых производственных мощностей и внедрения реформ (в т.ч. начала "большого строительства"), считают в Минэкономразвития.

Также положительно повлияет постепенное решение логистических проблем в транспорте и улучшение внешней конъюнктуры.

Подчеркивается важность увеличения сырьевой базы со стороны сельского хозяйства (урожай семян подсолнечника) и расширение спроса на внутреннем рынке.