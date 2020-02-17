В правительстве объяснили, почему в Украине уже семь месяцев стремительно сокращается промышленность
Об этом говорится в презентации программы Министерства экономики "Экономическая стратегия: рост через инвестиции".
В течение 2019-го года промышленность в целом сократилась на 1,8%, перерабатывающая промышленность на 2%, поставки электроэнергии, газа на 4,1%; добывающая промышленность не росла и не снижалась.
В разрезе видов деятельности больше всего потеряла текстильная промышленность (-9.9%), полиграфическая (-5,8%) и машиностроение (-5,6%).
В правительстве связывают это со снижением цен на черные металлы в мире, ремонт производственных мощностей в энергетике и металлургии, теплые погодные условия (энергетика), санкциями от РФ и укреплением гривны.
Также отмечаются проблемы с логистикой, импортной конкуренции и низкий урожай сахарной свеклы, фруктов и овощей (пищевая промышленность).
Динамика промышленности улучшится в условиях введения в действие новых производственных мощностей и внедрения реформ (в т.ч. начала "большого строительства"), считают в Минэкономразвития.
Также положительно повлияет постепенное решение логистических проблем в транспорте и улучшение внешней конъюнктуры.
Подчеркивается важность увеличения сырьевой базы со стороны сельского хозяйства (урожай семян подсолнечника) и расширение спроса на внутреннем рынке.
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