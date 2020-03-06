"Господин Шмыгаль, вы это серьезно?", - Вакарчук о словах премьера по поводу подачи воды в Крым
6 марта, 2020, 08:53
Лидер партии "Голос" , народный депутат Святослав Вакарчук отреагировал на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу поставки воды в оккупированный Крым
Об этом он написал в Facebook.
"Только что новый премьер на Праве на власть заявил, что они готовы подавать воду в Крым. Оккупантам. Не нашим людям, потому что они полностью обеспечены водой для собственных нужд. А российским военным базам, российским предприятиям, российской экономике. Господин Шмыгаль, вы это серьезно?", - написал Вакарчук.
- Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что вопрос подачи воды в Крым должен рассматриваться как инструмент деоккупации полуострова.
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