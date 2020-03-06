"Господин Шмыгаль, вы это серьезно?", - Вакарчук о словах премьера по поводу подачи воды в Крым

6 марта, 2020, 08:53

Об этом он написал в Facebook.

"Только что новый премьер на Праве на власть заявил, что они готовы подавать воду в Крым. Оккупантам. Не нашим людям, потому что они полностью обеспечены водой для собственных нужд. А российским военным базам, российским предприятиям, российской экономике. Господин Шмыгаль, вы это серьезно?", - написал Вакарчук.