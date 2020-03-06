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Espreso.tvОбществоПоставка воды в Крым: правительство должно объяснить, как разделить потребности населения и оккупантов, - заместитель Арахамия

Поставка воды в Крым: правительство должно объяснить, как разделить потребности населения и оккупантов, - заместитель Арахамия

Нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что поставки воды в Крым не будут восстанавливать

Об этом сообщает 24 канал

"Не будет ни одного промышленного восстановления. То есть, канал не будет работать. Для того, чтобы запустить эти поставки в промышленных объемах, нужно заключить договор. И не с физическими лицами, а с оккупантом, представляющим сейчас там временную власть", - сказала Кравчук.

По ее словам, такие действия могут трактоваться международным законодательством как признание оккупации и может стать причиной для снятия санкций.

"Поэтому нет, конечно, мы не будем этого делать. Кабмин предложить модель, каким образом можно все разделить. По моему мнению, это довольно сложно сделать - разделить население и понять, каким образом вода попадает в военных целях или промышленных", - пояснила нардеп.

  • Напомним, новоназначенный премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым.
  • Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом поставлять в Крым воду только для населения .
  • Заявление новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды в оккупированный Крым было негативно воспринято Меджлисом крымскотатарского народа.
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