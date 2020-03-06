Поставка воды в Крым: правительство должно объяснить, как разделить потребности населения и оккупантов, - заместитель Арахамия
Об этом сообщает 24 канал
"Не будет ни одного промышленного восстановления. То есть, канал не будет работать. Для того, чтобы запустить эти поставки в промышленных объемах, нужно заключить договор. И не с физическими лицами, а с оккупантом, представляющим сейчас там временную власть", - сказала Кравчук.
По ее словам, такие действия могут трактоваться международным законодательством как признание оккупации и может стать причиной для снятия санкций.
"Поэтому нет, конечно, мы не будем этого делать. Кабмин предложить модель, каким образом можно все разделить. По моему мнению, это довольно сложно сделать - разделить население и понять, каким образом вода попадает в военных целях или промышленных", - пояснила нардеп.
- Напомним, новоназначенный премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым.
- Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом поставлять в Крым воду только для населения .
- Заявление новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды в оккупированный Крым было негативно воспринято Меджлисом крымскотатарского народа.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-