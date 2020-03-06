Министры Шмыгаля являются открытыми представителями олигархов, - Лапин
Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV.
"Хотел бы просто сказать, что ничего удивительного в государстве Украина не произошло. Потому что на сегодняшний день, лицо, которое вообще демонтировали такое понятие фундаментов государства. У нас нет независимых органов исполнительной власти, потому что все управляется из Офиса президента, у нас нет парламентаризма, потому что управляется из Офиса президента ", - сказал Лапин.
Он добавил, что ничего удивительного не произошло, потому что одно правительство президента Владимира Зеленского заменили другим.
"Вопрос только в том, кто конечные бенефициары этих изменений? Кто в конечном варианте будет иметь выгоду? Так вот выгоду будет иметь олигархически-клановая система, так как представители сегодняшнего Кабинета министров являются открытыми представителями олигархов государства Украина", - отметил Лапин.
- Напомним, парламент проголосовал за назначение новым главой Кабинета Министров Дениса Шмыгаля.
- 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение новых членов правительства. Часть министров в правительстве Дениса Шмыгаля остались от предыдущего состава Кабинета министров.
- Впоследствии, глава ВР Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих ожиданиях от правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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