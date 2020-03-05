Зеленский подписал закон, уменьшающий ренту за добычу янтаря

5 марта, 2020, 13:14

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады .

Последний этап прохождения документа - возвращены с подписью от президента.

В частности, законом уменьшается ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря. Так, предусмотрено уменьшить с 25 до 10% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых - янтаря.

"Временно установить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, определенную пунктом 252.20 статьи 252 настоящего Кодекса: до 31 декабря 2020 включительно - в размере 5 процентов, до 31 декабря 2021 включительно - в размере 8 процентов", - гласит текст закона.