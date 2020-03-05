Зеленский подписал закон, уменьшающий ренту за добычу янтаря
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады .
Последний этап прохождения документа - возвращены с подписью от президента.
В частности, законом уменьшается ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря. Так, предусмотрено уменьшить с 25 до 10% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых - янтаря.
"Временно установить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, определенную пунктом 252.20 статьи 252 настоящего Кодекса: до 31 декабря 2020 включительно - в размере 5 процентов, до 31 декабря 2021 включительно - в размере 8 процентов", - гласит текст закона.
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Напомним, в начале февраля Рада приняла во втором чтении законопроект №2241 , за документ проголосовали 290 нардепов.
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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря.
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