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Espreso.tvОбществоРада приняла изменения в Налоговый кодекс в части добычи янтаря

Рада приняла изменения в Налоговый кодекс в части добычи янтаря


фото: kaliningraddaily
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря"

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 290 депутатов.

Предусмотрено уменьшить с 25 до 10% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых - янтаря.

Соответствующее изменение внесено в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса Украины.

"Временно установить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, определенную пунктом 252.20 статьи 252 настоящего Кодекса: до 31 декабря 2020 года включительно - в размере 5 процентов, до 31 декабря 2021 года включительно - в размере 8 процентов", - говорится в тексте закона.

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