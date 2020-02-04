Рада приняла изменения в Налоговый кодекс в части добычи янтаря
4 февраля, 2020, 16:51
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря"
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 290 депутатов.
Предусмотрено уменьшить с 25 до 10% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых - янтаря.
Соответствующее изменение внесено в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса Украины.
"Временно установить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, определенную пунктом 252.20 статьи 252 настоящего Кодекса: до 31 декабря 2020 года включительно - в размере 5 процентов, до 31 декабря 2021 года включительно - в размере 8 процентов", - говорится в тексте закона.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря.
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