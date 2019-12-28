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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о криминализации незаконной добычи янтаря

Зеленский подписал закон о криминализации незаконной добычи янтаря


фото: DW
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря, Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозку янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. - 17 тыс. грн). Также может применяться пресечения в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Содействие должностного лица с использованием служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

 

 

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