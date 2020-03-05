В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

5 марта, 2020, 12:39

В Швейцарии зафиксирован первый летальный случай из-за коронавируса

Об этом сообщает Swissinfo.

"Первая подтверждена смерть от Covid-19 была зарегистрирована в кантоне Во в западной Швейцарии. В среду вечером умерла 74-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, женщина, которая имела хроническое заболевание, считалась пациенткой из группы высокого риска.

Со вторника она находилась в университетской больнице Лозанны (CHUV).

В Швейцарии состоянию на 5 марта лабораторно подтверждено 58 случаев заражения коронавируса.

Правительство Швейцарии запретил мероприятия и собрания с участием более 1000 человек и посоветовал людям держаться на расстоянии друг от друга, избегать рукопожатий и воздерживаться от традиционного швейцарского поздравления с тройным поцелуем.