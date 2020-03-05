В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Об этом сообщает Swissinfo.
"Первая подтверждена смерть от Covid-19 была зарегистрирована в кантоне Во в западной Швейцарии. В среду вечером умерла 74-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Как отмечается, женщина, которая имела хроническое заболевание, считалась пациенткой из группы высокого риска.
Со вторника она находилась в университетской больнице Лозанны (CHUV).
В Швейцарии состоянию на 5 марта лабораторно подтверждено 58 случаев заражения коронавируса.
Правительство Швейцарии запретил мероприятия и собрания с участием более 1000 человек и посоветовал людям держаться на расстоянии друг от друга, избегать рукопожатий и воздерживаться от традиционного швейцарского поздравления с тройным поцелуем.
- Напомним, по состоянию на четверг, 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек , общее количество инфицированных достигло 95416 человек 53278 человек выздоровели после заражения коронавируса.
- В Украине подтвердили первый случай заражения коронавируса Covid-19.
- Украинский правительство создало вебсайт для информирования населения о ситуации с распространением коронавируса.
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