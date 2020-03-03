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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: правительство создало вебсайт для информирования населения

Коронавирус в Украине: правительство создало вебсайт для информирования населения


фото: reuters
Украинское правительство создало вебсайт для информирования населения о ситуации с распространением коронавируса

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников. Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией", - написал Гончарук.

Узнать информацию от правительства по коронавирусу можно по адресу covid19.com.ua .

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  • Напомним, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавируса Covid-19.
  • По состоянию на 3 марта в мире от коронавируса в мире умерло уже 3117 человек , общее количество инфицированных составила около 91 тыс.
  • Выздоровели после заражения коронавируса 47995 человек.
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