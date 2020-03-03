Коронавирус в Украине: правительство создало вебсайт для информирования населения

3 марта, 2020, 12:36

Украинское правительство создало вебсайт для информирования населения о ситуации с распространением коронавируса

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников. Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией", - написал Гончарук.

Узнать информацию от правительства по коронавирусу можно по адресу covid19.com.ua .