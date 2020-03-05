В мире из-за коронавируса умерли 3285 человек, подтверждено более 95 тыс. заражений
5 марта, 2020, 07:53
По состоянию на четверг, 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек, общее количество инфицированных достигло 95416 человек
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего заражений и смертельных случаев зафиксировано на материковой части Китая - 80409 зараженных и 3011 умерших. 92 смерти от коронавируса зафиксирован в Иране, 107 - в Италии, 35 - в Южной Корее, 6 - в Японии, 6 - на лайнере "Diamond Princess", одиннадцатый США, четвёртое Франции, второй Гонконга, 2 - в Австралии, по одной - на Филиппинах, на Тайване и в Таиланде.
По количеству зараженных после Китая следуют Южная Корея (5766), Италия (3089), Иран (2922).
В то же время выздоровели после заражения коронавируса 53278 человек.
- Напомним, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавируса Covid-19.
- Украинский правительство создало вебсайт для информирования населения о ситуации с распространением коронавируса.
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