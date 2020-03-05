В мире из-за коронавируса умерли 3285 человек, подтверждено более 95 тыс. заражений

5 марта, 2020, 07:53

По состоянию на четверг, 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек, общее количество инфицированных достигло 95416 человек

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего заражений и смертельных случаев зафиксировано на материковой части Китая - 80409 зараженных и 3011 умерших. 92 смерти от коронавируса зафиксирован в Иране, 107 - в Италии, 35 - в Южной Корее, 6 - в Японии, 6 - на лайнере "Diamond Princess", одиннадцатый США, четвёртое Франции, второй Гонконга, 2 - в Австралии, по одной - на Филиппинах, на Тайване и в Таиланде.

По количеству зараженных после Китая следуют Южная Корея (5766), Италия (3089), Иран (2922).

В то же время выздоровели после заражения коронавируса 53278 человек.