Шмыгаль провел первое заседание нового правительства
5 марта, 2020, 18:30
Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль провел первое учредительное заседание нового Кабинета министров посвященное подготовительным и техническим кадровым вопросам
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Нам предстоит много работы, мы должны быстро войти в темп. Хочу отметить, что правительство, министерства сделают максимально необходимое для того, чтобы результат был положительным и ощущался людьми. Поэтому сегодня мы должны проголосовать, в первую очередь, за необходимые для запуска нового правительства кадровые решения", - сказал Шмыгаль.
Шмыгаль также отметил, что сейчас перед Кабмином стоят серьезные вызовы - экономические, социальные, политические.
"Мы осознаем, что решение задач будет нелегким. Поэтому на следующее заседание мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвученные мной вчера в парламенте тезисы - от реформ до готовности страны к возможной вспышке коронавируса", - заявил Шмыгаль.
На первом заседании нового правительства также приняли решение об усилении оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.
- Напомним, парламент проголосовал за назначение новым главой Кабинета Министров Дениса Шмыгаля.
- 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение новых членов правительства. Часть министров в правительстве Дениса Шмыгаля остались от предыдущего состава Кабинета министров.
- Впоследствии, председатель ВР Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих ожиданиях от правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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