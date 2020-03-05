Шмыгаль провел первое заседание нового правительства

5 марта, 2020, 18:30

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль провел первое учредительное заседание нового Кабинета министров посвященное подготовительным и техническим кадровым вопросам

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Нам предстоит много работы, мы должны быстро войти в темп. Хочу отметить, что правительство, министерства сделают максимально необходимое для того, чтобы результат был положительным и ощущался людьми. Поэтому сегодня мы должны проголосовать, в первую очередь, за необходимые для запуска нового правительства кадровые решения", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль также отметил, что сейчас перед Кабмином стоят серьезные вызовы - экономические, социальные, политические.

"Мы осознаем, что решение задач будет нелегким. Поэтому на следующее заседание мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвученные мной вчера в парламенте тезисы - от реформ до готовности страны к возможной вспышке коронавируса", - заявил Шмыгаль.

На первом заседании нового правительства также приняли решение об усилении оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.