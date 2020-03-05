 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШмыгаль провел первое заседание нового правительства

Шмыгаль провел первое заседание нового правительства

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль провел первое учредительное заседание нового Кабинета министров посвященное подготовительным и техническим кадровым вопросам
Об этом сообщает Правительственный портал.
 
"Нам предстоит много работы, мы должны быстро войти в темп. Хочу отметить, что правительство, министерства сделают максимально необходимое для того, чтобы результат был положительным и ощущался людьми. Поэтому сегодня мы должны проголосовать, в первую очередь, за необходимые для запуска нового правительства кадровые решения", - сказал Шмыгаль.
 
Шмыгаль также отметил, что сейчас перед Кабмином стоят серьезные вызовы - экономические, социальные, политические.
 
"Мы осознаем, что решение задач будет нелегким. Поэтому на следующее заседание мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвученные мной вчера в парламенте тезисы - от реформ до готовности страны к возможной вспышке коронавируса", - заявил Шмыгаль.
 
На первом заседании нового правительства также приняли решение об усилении оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать