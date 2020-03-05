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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: еще 10 человек проверяют, - Ляшко

Коронавирус в Украине: еще 10 человек проверяют, - Ляшко


фото: rbc.ua
По состоянию на 5 марта исследуется еще около 10 образцов, в которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .

Ляшко отметил, что пока эти образцы исследуются.

"Исследуется еще около 10 образцов, в которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусной инфекцией, но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории", - сказал он.

Главный санврач также анонсировал ограничения из-за распространения вируса.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко.

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