Коронавирус в Украине: еще 10 человек проверяют, - Ляшко
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV .
Ляшко отметил, что пока эти образцы исследуются.
"Исследуется еще около 10 образцов, в которых по симптомам может быть подозрение на коронавирусной инфекцией, но мы не будем говорить о диагнозе, пока не будет четкого подтверждения из лаборатории", - сказал он.
Главный санврач также анонсировал ограничения из-за распространения вируса.
"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко.
- Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавируса Covid-19.
- Впоследствии, жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус , перевезли в военный госпиталь.
- По состоянию на 4 марта в Украине шесть человек проверяют на коронавирус .
- 5 марта в Черновицкой области еще двух украинцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.
- По данным Минздрава, новых подтвержденных случаев инфицирования коронавируса не обнаружено .
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