"Слуги" подадут законопроект об увольнении Сытника, - Качура
Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти от фракции "Слуга народа" Александр Качура в кулуарах ВР, передает " РБК-Украина ".
По словам нардепа, сейчас нет четко определенных оснований для освобождения главы НАБУ.
"Я подготовил законопроект, который предусматривает основания для отставки руководителя Национального антикоррупционного бюро. Это привлечении к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения. На сегодняшний день нет процедуры оснований ... освободить его от занимаемых им обязанностей", - заявил Качура.
Он отметил, что глава НАБУ Артем Сытник пока внесен в реестр коррупционеров.
"Вместе с тем, у общества есть большой запрос на справедливость. Вопрос в том, что он работал вопреки системе. А сейчас все инструменты есть. Даже президент рекламировал горячую линию НАБУ, но ничего не произошло. Именно поэтому и родилась эта постановление. Это политическое заявление всех народных депутатов, чтобы руководитель НАБУ задумался, что надо что-то менять в своей работе ", - добавил депутат.
- Парламентская фракция "Слуга народа" планирует на заседании 3 марта обсудить возможные кадровые изменения в правоохранительных органах .
- На вечернее заседание фракции "Слуга народа" приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка
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