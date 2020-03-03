 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Слуги" подадут законопроект об увольнении Сытника, - Качура

"Слуги" подадут законопроект об увольнении Сытника, - Качура


фото: gordonua
Законопроектом предусмотрят основания для увольнения директора НАБУ

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти от фракции "Слуга народа" Александр Качура в кулуарах ВР, передает " РБК-Украина ".

По словам нардепа, сейчас нет четко определенных оснований для освобождения главы НАБУ.

"Я подготовил законопроект, который предусматривает основания для отставки руководителя Национального антикоррупционного бюро. Это привлечении к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения. На сегодняшний день нет процедуры оснований ... освободить его от занимаемых им обязанностей", - заявил Качура.

Он отметил, что глава НАБУ Артем Сытник пока внесен в реестр коррупционеров.

"Вместе с тем, у общества есть большой запрос на справедливость. Вопрос в том, что он работал вопреки системе. А сейчас все инструменты есть. Даже президент рекламировал горячую линию НАБУ, но ничего не произошло. Именно поэтому и родилась эта постановление. Это политическое заявление всех народных депутатов, чтобы руководитель НАБУ задумался, что надо что-то менять в своей работе ", - добавил депутат.

  • Парламентская фракция "Слуга народа" планирует на заседании 3 марта обсудить возможные кадровые изменения в правоохранительных органах .
  • На вечернее заседание фракции "Слуга народа" приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

3 марта, 2020 вторник

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать