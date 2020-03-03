"Слуги" подадут законопроект об увольнении Сытника, - Качура

3 марта, 2020, 12:07

Законопроектом предусмотрят основания для увольнения директора НАБУ

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти от фракции "Слуга народа" Александр Качура в кулуарах ВР, передает " РБК-Украина ".

По словам нардепа, сейчас нет четко определенных оснований для освобождения главы НАБУ.

"Я подготовил законопроект, который предусматривает основания для отставки руководителя Национального антикоррупционного бюро. Это привлечении к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения. На сегодняшний день нет процедуры оснований ... освободить его от занимаемых им обязанностей", - заявил Качура.

Он отметил, что глава НАБУ Артем Сытник пока внесен в реестр коррупционеров.

"Вместе с тем, у общества есть большой запрос на справедливость. Вопрос в том, что он работал вопреки системе. А сейчас все инструменты есть. Даже президент рекламировал горячую линию НАБУ, но ничего не произошло. Именно поэтому и родилась эта постановление. Это политическое заявление всех народных депутатов, чтобы руководитель НАБУ задумался, что надо что-то менять в своей работе ", - добавил депутат.