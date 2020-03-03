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Espreso.tvОбществоПраймериз в США: один из лидеров гонки Буттиджич поддержал Байдена

Праймериз в США: один из лидеров гонки Буттиджич поддержал Байдена

Представитель Демократической партии США Пит Буттиджич, который отказался от участия в выборах президента 2020 года, заявил о поддержке бывшего вице-президента Джо Байдена

Об этом сообщает Интерфакс.

"Я ищу лидера. Я ищу президента, будет проявлять лучшее в каждом из нас, и я призываю всех, кто является моей кампании, присоединиться ко мне, потому что мы нашли этого лидера в вице-президентом - скоро он станет президентом - Джо Байден" , - заявил Буттиджич.

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Напомним, 2 марта Пит Бутиджич принял решение завершить свое участие в президентской гонке.

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