Праймериз в США: конкуренты Байдена готовы отдать ему свои голоса, - СМИ
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник, близкий к кампании Байдена.
"Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, Пит Буттиджич, настроен выступить в поддержку бывшего вице-президента Джо Байдена на президентских выборах внутри Демократической партии - уже на следующий день после завершения своей кампании ", - отмечается в публикации.
Как сообщает издание, Джо Байдена планирует также поддержать еще одна недавно мощная участница гонки - Эми Клобучар, которая в понедельник заявила о завершении своего участия в выборах.
Намерения кандидатов, выбывших поддержать Байдена указывают на консолидацию умеренной части демократических избирателей против социалиста Берне Сандерса, отмечается в публикации.
Напомним, 3 марта в США - так называемый "супервторник", когда голосование на партийных праймериз состоятся сразу в 14 штатах.
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