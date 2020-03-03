Праймериз в США: конкуренты Байдена готовы отдать ему свои голоса, - СМИ

3 марта, 2020, 10:17

Кандидат в президенты США от Демпартии Пит Буттиджич, который накануне вышел из гонки, намерен призвать своих избирателей поддержать Джо Байдена, который может существенно улучшить шансы

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник, близкий к кампании Байдена.

"Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, Пит Буттиджич, настроен выступить в поддержку бывшего вице-президента Джо Байдена на президентских выборах внутри Демократической партии - уже на следующий день после завершения своей кампании ", - отмечается в публикации.

Как сообщает издание, Джо Байдена планирует также поддержать еще одна недавно мощная участница гонки - Эми Клобучар, которая в понедельник заявила о завершении своего участия в выборах.

Намерения кандидатов, выбывших поддержать Байдена указывают на консолидацию умеренной части демократических избирателей против социалиста Берне Сандерса, отмечается в публикации.

Напомним, 3 марта в США - так называемый "супервторник", когда голосование на партийных праймериз состоятся сразу в 14 штатах.