Демократ Буттиджич прекратил участие в президентских выборах в США

2 марта, 2020, 09:09

Один из фаворитов президентской кампании в США среди демократов Пит Буттиджич решил завершить свое участие в выборах

Об этом сообщает DW.

38-летний Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, объявил о прекращении борьбы за место представителя Демократической партии на президентских выборах США в ночь на понедельник.

"Нашей целью всегда было помочь объединить американцев, чтобы победить Дональда Трампа. Мы должны признать, что на данном этапе лучший способ сохранить веру в достижение этих целей - это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и нашу страну. Поэтому сегодня вечером я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию", - заявил Буттиджич.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что голоса Буттиджича отойдут Джо Байдену, который впервые выиграл праймериз в Южной Каролине.

Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play - NO NOMINATION, AGAIN! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

Напомним, ранее Буттиджич минимально победил на кокусах Демпартии в штате Айова. В Неваде он был третьим .