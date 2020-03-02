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Espreso.tvОбществоДемократ Буттиджич прекратил участие в президентских выборах в США

Демократ Буттиджич прекратил участие в президентских выборах в США

Один из фаворитов президентской кампании в США среди демократов Пит Буттиджич решил завершить свое участие в выборах

Об этом сообщает DW.

38-летний Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, объявил о прекращении борьбы за место представителя Демократической партии на президентских выборах США в ночь на понедельник.

"Нашей целью всегда было помочь объединить американцев, чтобы победить Дональда Трампа. Мы должны признать, что на данном этапе лучший способ сохранить веру в достижение этих целей - это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и нашу страну. Поэтому сегодня вечером я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию", - заявил Буттиджич.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что голоса Буттиджича отойдут Джо Байдену, который впервые выиграл праймериз в Южной Каролине.

Напомним, ранее Буттиджич минимально победил на кокусах Демпартии в штате Айова. В Неваде он был третьим .

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