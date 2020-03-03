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Espreso.tvОбществоКоронавирус распространился на еще три арабские страны

Коронавирус распространился на еще три арабские страны


фото: reuters
Первые случаи подтверждены в Саудовской Аравии, Марокко и Тунисе

Об этом сообщают Reuters .

Как сообщается, заражение коронавирусом подтвердили у 40-летнего гражданина Туниса. При этом в Министерстве здравоохранения отметили, что мужчина недавно вернулся из Италии.

Министерство здравоохранения Марокко заявило в понедельник, что марокканец, проживающий в Италии, подхватил инфекцию. Сейчас мужчина получает медицинскую помощь в больнице города Касабланка, состояние его здоровья не критично, отметили чиновники.

Министерство здравоохранения королевства Саудовская Аравия отчиталось о положительном результате проб на вирус COVID-19 в их гражданина, приехавшего из Ирана через Бахрейн.

"В рамках текущих мер министерство немедленно направило команду для обследования гражданина и для взятия пробы лабораторного обследования. Проба подтвердила, что он заражен вирусом", - уточнили в ведомстве.

  • Напомним, 27 февраля Саудовская Аравия впервые закрыла въезд иностранцам в Мекку и Медину из-за опасений распространения коронавируса
  • 2 марта министерство здравоохранения Королевства Иордания подтвердило первый случай COVID-19 в стране
  • 3 марта украинский Минздрав сообщил о первый случай коронавируса в нашей стране
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