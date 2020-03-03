Коронавирус распространился на еще три арабские страны

3 марта, 2020, 11:31

Первые случаи подтверждены в Саудовской Аравии, Марокко и Тунисе

Об этом сообщают Reuters .

Как сообщается, заражение коронавирусом подтвердили у 40-летнего гражданина Туниса. При этом в Министерстве здравоохранения отметили, что мужчина недавно вернулся из Италии.

Министерство здравоохранения Марокко заявило в понедельник, что марокканец, проживающий в Италии, подхватил инфекцию. Сейчас мужчина получает медицинскую помощь в больнице города Касабланка, состояние его здоровья не критично, отметили чиновники.

Министерство здравоохранения королевства Саудовская Аравия отчиталось о положительном результате проб на вирус COVID-19 в их гражданина, приехавшего из Ирана через Бахрейн.

"В рамках текущих мер министерство немедленно направило команду для обследования гражданина и для взятия пробы лабораторного обследования. Проба подтвердила, что он заражен вирусом", - уточнили в ведомстве.