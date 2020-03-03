Коронавирус распространился на еще три арабские страны
Об этом сообщают Reuters .
Как сообщается, заражение коронавирусом подтвердили у 40-летнего гражданина Туниса. При этом в Министерстве здравоохранения отметили, что мужчина недавно вернулся из Италии.
Министерство здравоохранения Марокко заявило в понедельник, что марокканец, проживающий в Италии, подхватил инфекцию. Сейчас мужчина получает медицинскую помощь в больнице города Касабланка, состояние его здоровья не критично, отметили чиновники.
Министерство здравоохранения королевства Саудовская Аравия отчиталось о положительном результате проб на вирус COVID-19 в их гражданина, приехавшего из Ирана через Бахрейн.
"В рамках текущих мер министерство немедленно направило команду для обследования гражданина и для взятия пробы лабораторного обследования. Проба подтвердила, что он заражен вирусом", - уточнили в ведомстве.
- Напомним, 27 февраля Саудовская Аравия впервые закрыла въезд иностранцам в Мекку и Медину из-за опасений распространения коронавируса
- 2 марта министерство здравоохранения Королевства Иордания подтвердило первый случай COVID-19 в стране
- 3 марта украинский Минздрав сообщил о первый случай коронавируса в нашей стране
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