Пришел из Италии: в Иордании зафиксировали первый случай коронавируса

2 марта, 2020, 15:28

2 марта министерство здравоохранения Королевства Иордания подтвердило первый случай COVID-19 в стране

Об этом сообщает Alarabiya.

Иордания зафиксировала свой первый случай коронавируса в понедельник у человека, который недавно ездила в Италию, заявил министр здравоохранения во время пресс-конференции.

Два человека, которые демонстрировали симптомы коронавируса, прошли в воскресенье ночью тестирование, которое выявило болезнь у одного из них. Другого человека поместили на карантин, в качестве меры предосторожности.

Члены семьи зараженного прошли тестирование, новые случаи не подтверждены. Те, кто контактировал с больным коронавирусом, останутся в карантине в течение 14 дней, заявил министр здравоохранения.

Напомним, 2 марта о первом случае коронавируса сообщили в Андорре.