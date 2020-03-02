Пришел из Италии: в Иордании зафиксировали первый случай коронавируса
2 марта, 2020, 15:28
2 марта министерство здравоохранения Королевства Иордания подтвердило первый случай COVID-19 в стране
Об этом сообщает Alarabiya.
Иордания зафиксировала свой первый случай коронавируса в понедельник у человека, который недавно ездила в Италию, заявил министр здравоохранения во время пресс-конференции.
Два человека, которые демонстрировали симптомы коронавируса, прошли в воскресенье ночью тестирование, которое выявило болезнь у одного из них. Другого человека поместили на карантин, в качестве меры предосторожности.
Члены семьи зараженного прошли тестирование, новые случаи не подтверждены. Те, кто контактировал с больным коронавирусом, останутся в карантине в течение 14 дней, заявил министр здравоохранения.
Напомним, 2 марта о первом случае коронавируса сообщили в Андорре.
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