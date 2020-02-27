Саудовская Аравия впервые закрыла Мекку и Медину для иностранных паломников

27 февраля, 2020, 15:59

Саудовская Аравия впервые закрыла въезд иностранцам в Мекку и Медину из-за опасений распространения коронавируса

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Саудовской Аравии в Twitter .

Кроме этого, въезд в королевство запрещен туристам из стран, где распространение коронавируса представляет опасность. В частности, речь об Иране, Италии, Китае, Японии, Южной Корее, а также некоторых других странах Восточной Азии.

Как отметили в МИД Саудовской Аравии, эти меры имеют характер временных.