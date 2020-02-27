Саудовская Аравия впервые закрыла Мекку и Медину для иностранных паломников
27 февраля, 2020, 15:59
Саудовская Аравия впервые закрыла въезд иностранцам в Мекку и Медину из-за опасений распространения коронавируса
Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Саудовской Аравии в Twitter .
Кроме этого, въезд в королевство запрещен туристам из стран, где распространение коронавируса представляет опасность. В частности, речь об Иране, Италии, Китае, Японии, Южной Корее, а также некоторых других странах Восточной Азии.
Как отметили в МИД Саудовской Аравии, эти меры имеют характер временных.
We ask God Almighty to spare all humanity from all harm #CoronaVirus # COVID19 pic.twitter.com/TEYvIW1Wbd- Foreign Ministry (@KSAmofaEN) February 26, 2020
- Напомним, по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 000.
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