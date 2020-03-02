"Сбросить бы атомную бомбу на Москву, но у нас ее пока нет": Потураев о возможном блокировании сигнала канала "Дом"

2 марта, 2020, 18:28

Нардеп от фракции "Слуга народа" Никита Потураев высказался относительно противодействия блокировки радиосигнала телеканала "Дом" Россией, заявив, что определенный способ решения проблемы - сбросить бомбу на Москву

Об этом он заявил на презентации телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий, передает Еспресо.TV.

"Атомной бомбы, чтобы бросить на Москву у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - заявил он.

Нардеп от фракции "Слуга народа" также отметил, что не исключает использование Россией радиоэлектронных средств в борьбе с речью телеканала "Дом". Кроме этого, он подчеркнул, что Украина готова к такому сценарию.