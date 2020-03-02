"Сбросить бы атомную бомбу на Москву, но у нас ее пока нет": Потураев о возможном блокировании сигнала канала "Дом"
2 марта, 2020, 18:28
Нардеп от фракции "Слуга народа" Никита Потураев высказался относительно противодействия блокировки радиосигнала телеканала "Дом" Россией, заявив, что определенный способ решения проблемы - сбросить бомбу на Москву
Об этом он заявил на презентации телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий, передает Еспресо.TV.
"Атомной бомбы, чтобы бросить на Москву у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - заявил он.
Нардеп от фракции "Слуга народа" также отметил, что не исключает использование Россией радиоэлектронных средств в борьбе с речью телеканала "Дом". Кроме этого, он подчеркнул, что Украина готова к такому сценарию.
- Напомним, новый телеканал запускается на базе государственного UATV, который был создан Министерством информационной политики в 2015 году для трансляции за рубежом. С середины января он прекратил трансляцию.
- 2 марта состоялась презентация телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий.
- Впоследствии, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Никита Потураев высказался по аккредитации в ОРДЛО журналистов телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-