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Espreso.tvОбщество"Сбросить бы атомную бомбу на Москву, но у нас ее пока нет": Потураев о возможном блокировании сигнала канала "Дом"

"Сбросить бы атомную бомбу на Москву, но у нас ее пока нет": Потураев о возможном блокировании сигнала канала "Дом"

Нардеп от фракции "Слуга народа" Никита Потураев высказался относительно противодействия блокировки радиосигнала телеканала "Дом" Россией, заявив, что определенный способ решения проблемы - сбросить бомбу на Москву

Об этом он заявил на презентации телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий, передает Еспресо.TV.

"Атомной бомбы, чтобы бросить на Москву у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - заявил он.

Нардеп от фракции "Слуга народа" также отметил, что не исключает использование Россией радиоэлектронных средств в борьбе с речью телеканала "Дом". Кроме этого, он подчеркнул, что Украина готова к такому сценарию.

  • Напомним, новый телеканал запускается на базе государственного UATV, который был создан Министерством информационной политики в 2015 году для трансляции за рубежом. С середины января он прекратил трансляцию.
  • 2 марта состоялась презентация телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий.
  • Впоследствии, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Никита Потураев высказался по аккредитации в ОРДЛО журналистов телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий

 

 

 

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