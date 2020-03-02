"Будет давать возможность расслабиться", - руководитель телеканала для оккупированных территорий

2 марта, 2020, 16:05

2 марта состоялась презентация телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий

О новом телеканале "Дом" рассказала и.о. генерального директора Юлия Островская, передает Еспресо.TV .

Островская заявила, что цель телеканала - исправить имидж Украины в глазах жителей оккупированных территорий, который порочится Россией.

"Мы - это главное наше слово. Где бы мы ни жили, в какой части нашей единой страны, на востоке или на западе - мы едины. Главная цель нашего канала - возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, пробуждать чувство единства и деоккупации сознании наших граждан ", - прокомментировала новая и.о. гендиректора. телеканала.

По ее словам, инструменты, которыми будут пользоваться для достижения этой цели, выходят из запросов целевой аудитории.

"С социологических опросов известно, что люди очень устали от политизированного контента и хотят видеть более комфортный и мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверения в лучшем будущем. Факт появления канала - мощный месседж, что мы не забыли о жителях временно оккупированных территорий и делаем все возможное ", - отметила Юлия Островская.