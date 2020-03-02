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Espreso.tvОбщество"Аккредитация на подвал?": Потураев о работе канала "Дом" в ОРДЛО

"Аккредитация на подвал?": Потураев о работе канала "Дом" в ОРДЛО


фото: infa.ua
Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Никита Потураев высказался об аккредитации в ОРДЛО журналистов телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий

Об этом он рассказал на презентации телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий, передает Еспресо.TV.

"Сразу на подвал аккредитироваться? Мы какие-то серьезные вещи обсуждаем или какую галиматью? На подвал? Как ты себе это представляешь? Аккредитация на подвал? О чем мы говорим?", - сообщил он.

По его словам, если будет проходить аккредитация в ОРДЛО, то это будет прямой путь для изоляции журналистской деятельности на временно оккупированных территориях.

  • Напомним, новый телеканал запускается на базе государственного UATV, который был создан Министерством информационной политики в 2015 году для трансляции за рубежом. С середины января он прекратил трансляцию.

  • Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированные территории.
  • 2 марта состоялась презентация телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий.
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