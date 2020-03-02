"Аккредитация на подвал?": Потураев о работе канала "Дом" в ОРДЛО

2 марта, 2020, 17:15

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Никита Потураев высказался об аккредитации в ОРДЛО журналистов телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий

Об этом он рассказал на презентации телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий, передает Еспресо.TV.

"Сразу на подвал аккредитироваться? Мы какие-то серьезные вещи обсуждаем или какую галиматью? На подвал? Как ты себе это представляешь? Аккредитация на подвал? О чем мы говорим?", - сообщил он.

По его словам, если будет проходить аккредитация в ОРДЛО, то это будет прямой путь для изоляции журналистской деятельности на временно оккупированных территориях.