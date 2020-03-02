Никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал, - Гончарук о своей возможной отставке
2 марта, 2020, 11:30
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал свою возможную отставку
Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.
Гончарук ответил на вопрос о том, написал ли он заявление об увольнении.
"Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не написал. Также много знаю, слышал. Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации с президентом и парламентом. На сегодня я больше ничего комментировать не хочу", - сказал он.
- Президент Владимир Зеленский распорядился провести внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, на котором могут быть рассмотрены кадровые вопросы, касающиеся Кабинета министров.
- 29 февраля СМИ сообщили, что на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта 2020 года, состоится голосование за отставку действующего премьера Алексея Гончарука.
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