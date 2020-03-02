Никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал, - Гончарук о своей возможной отставке

2 марта, 2020, 11:30

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал свою возможную отставку

Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Гончарук ответил на вопрос о том, написал ли он заявление об увольнении.

"Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не написал. Также много знаю, слышал. Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации с президентом и парламентом. На сегодня я больше ничего комментировать не хочу", - сказал он.