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Espreso.tvОбществоНикаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал, - Гончарук о своей возможной отставке

Никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал, - Гончарук о своей возможной отставке


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал свою возможную отставку

Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Гончарук ответил на вопрос о том, написал ли он заявление об увольнении.

"Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не написал. Также много знаю, слышал. Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации с президентом и парламентом. На сегодня я больше ничего комментировать не хочу", - сказал он.

  • Президент Владимир Зеленский распорядился провести внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, на котором могут быть рассмотрены кадровые вопросы, касающиеся Кабинета министров.
  • 29 февраля СМИ сообщили, что на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта 2020 года, состоится голосование за отставку действующего премьера Алексея Гончарука.

 

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