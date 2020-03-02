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Espreso.tvМирКоронавирус: в Латвии подтвердили первый случай заражения

Коронавирус: в Латвии подтвердили первый случай заражения

В МЗ Латвии подтвердили первый положительный тест на коронавирус Covid-19

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Латвии.

"Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний (SPCC) подтверждают, что у первого пациента Латвии диагностировано коронавирус Covid-19", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса Covid-19 с "высокого" до "очень высокого".
  • Впоследствии, 1 марта Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус не передается через комариные укусы.
  • За сутки коронавирусом в Китае заразились всего 206 человек, из них - только 8 за пределами провинции Хубэй. В то же время, в мире количество подтвержденных случаев больше в девять раз.
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