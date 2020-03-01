Коронавирус не передается через комариные укусы, - ВОЗ
Об этом сообщает РБК-Украина.
Соответствующее заявление сделали представители Всемирной организации здравоохранения. По их данным, респираторный вирус передается, главным образом, воздушно-капельным путем.
Информация о том, что комары могут переносить инфекцию, не была подтверждена.
"Новый коронавирус - респираторный вирус, главным образом передается воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019 nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены" , - говорится в заявлении ВОЗ.
- Напомним, 29 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что украинцев, которые заболеют коронавирус, будут лечить за государственный счет .
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-