Коронавирус не передается через комариные укусы, - ВОЗ

1 марта, 2020, 18:08

Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус не передается через комариные укусы

Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующее заявление сделали представители Всемирной организации здравоохранения. По их данным, респираторный вирус передается, главным образом, воздушно-капельным путем.

Информация о том, что комары могут переносить инфекцию, не была подтверждена.

"Новый коронавирус - респираторный вирус, главным образом передается воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019 nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены" , - говорится в заявлении ВОЗ.