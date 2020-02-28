Угроза от коронавируса в мире повышена до "очень высокой", - ВОЗ

28 февраля, 2020, 18:37

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса Covid-19 с "высокого" до "очень высокого"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как заявил 28 февраля в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, беспокойство вызывает продолжение в последние несколько дней роста выявленных случаев инфицирования и число стран, в которые попадает вирус.

Он добавил, что из Италии в 14 других стран попали 24 случая инфицирования Covid-19, и 97 случаев - из Ирана в 11 других стран.

Глава ВОЗ заявил, что в Китае за последние сутки зарегистрировали наименьшее число новых случаев заболевания более чем за месяц.

По состоянию на 28 февраля, количество случаев заражения коронавирусом превысило 83 тысячи. В то же время более 35 тысяч человек выздоровели. Число летальных случаев возросло до 2858.