Угроза от коронавируса в мире повышена до "очень высокой", - ВОЗ
28 февраля, 2020, 18:37
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса Covid-19 с "высокого" до "очень высокого"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как заявил 28 февраля в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, беспокойство вызывает продолжение в последние несколько дней роста выявленных случаев инфицирования и число стран, в которые попадает вирус.
Он добавил, что из Италии в 14 других стран попали 24 случая инфицирования Covid-19, и 97 случаев - из Ирана в 11 других стран.
Глава ВОЗ заявил, что в Китае за последние сутки зарегистрировали наименьшее число новых случаев заболевания более чем за месяц.
По состоянию на 28 февраля, количество случаев заражения коронавирусом превысило 83 тысячи. В то же время более 35 тысяч человек выздоровели. Число летальных случаев возросло до 2858.
- Напомним, темпы распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая три дня подряд превышают соответствующий показатель в эпицентре эпидемии
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