В мире за сутки коронавирусом заразилось в 9 раз больше людей, чем в Китае, - ВОЗ
Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, передает " РБК-Украина ".
За пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем в самом Китае.
По его словам, за сутки коронавирусом в Китае заразились всего 206 человек. При этом только 8 случаев зафиксировано за пределами провинции Хубэй, откуда сначала распространилась инфекция. Гебреисус отметил, что это самый низкий показатель с 22 января.
В то же время, количество зараженных вне Китая продолжает расти.
"За последние 24 часа было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев COVID-19 за пределами Китая, чем внутри Китая", - заявил глава ВОЗ.
В целом вне Китая зафиксировано 8739 случаев заражения в 61 стране из 127 смертельными случаями.
Больше всего эпидемия коронавируса коснулась Южной Кореи. Власти страны подтвердили 4200 случаев заражения с 22 смертельными случаями. Также вирус свирепствует в Италии, Иране и Японии.
"Ситуация с Южной Кореей доказывает, что это уникальный вирус с уникальными возможностями. Этот вирус - не грипп", - подытожил глава ВОЗ.
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