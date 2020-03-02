В мире за сутки коронавирусом заразилось в 9 раз больше людей, чем в Китае, - ВОЗ

2 марта, 2020, 18:56

За сутки коронавирусом в Китае заразились всего 206 человек, из них - только 8 за пределами провинции Хубэй. В то же время, в мире количество подтвержденных случаев больше в девять раз

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, передает " РБК-Украина ".

За пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем в самом Китае.

По его словам, за сутки коронавирусом в Китае заразились всего 206 человек. При этом только 8 случаев зафиксировано за пределами провинции Хубэй, откуда сначала распространилась инфекция. Гебреисус отметил, что это самый низкий показатель с 22 января.

В то же время, количество зараженных вне Китая продолжает расти.

"За последние 24 часа было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев COVID-19 за пределами Китая, чем внутри Китая", - заявил глава ВОЗ.

В целом вне Китая зафиксировано 8739 случаев заражения в 61 стране из 127 смертельными случаями.

Больше всего эпидемия коронавируса коснулась Южной Кореи. Власти страны подтвердили 4200 случаев заражения с 22 смертельными случаями. Также вирус свирепствует в Италии, Иране и Японии.

"Ситуация с Южной Кореей доказывает, что это уникальный вирус с уникальными возможностями. Этот вирус - не грипп", - подытожил глава ВОЗ.