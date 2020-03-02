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Espreso.tvОбществоГончарук сказал, о чем говорил с Ермаком в ресторане

Гончарук сказал, о чем говорил с Ермаком в ресторане


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, обсуждал рабочие вопросы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По его словам, на встрече с Ермаком не поднимались темы, которые он мог бы комментировать отдельно.

"Я каждый день с кем-то встречаюсь и разговариваю. В этой встрече не было ничего особенного. Мы просто обменялись мнениями по поводу того, что происходит, обсудили рабочие вопросы", - заявил Гончарук.

Отметим, 1 марта стало известно о встрече Гончарука с Ермаком в киевском ресторане "Сутра".

Позже, на брифинге 2 марта премьер Гончарук опроверг слухи об отставке.

 

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