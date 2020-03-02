Гончарук сказал, о чем говорил с Ермаком в ресторане

2 марта, 2020, 12:20

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, обсуждал рабочие вопросы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По его словам, на встрече с Ермаком не поднимались темы, которые он мог бы комментировать отдельно.

"Я каждый день с кем-то встречаюсь и разговариваю. В этой встрече не было ничего особенного. Мы просто обменялись мнениями по поводу того, что происходит, обсудили рабочие вопросы", - заявил Гончарук.

Отметим, 1 марта стало известно о встрече Гончарука с Ермаком в киевском ресторане "Сутра".

Позже, на брифинге 2 марта премьер Гончарук опроверг слухи об отставке.