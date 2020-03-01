1 марта, 2020, 14:28

В воскресенье, 1 марта 2020 года, турецкая полиция арестовала руководителя местного филиала российского агентства Sputnik Махир Бозтеле

В офисе Sputnik в Стамбуле сейчас проходит встреча представителей и адвокатов агентства, генерального консульства России и полиции Турции, передает Еспресо.TV со ссылкой на RT.

К тому же, в Анкаре также были задержаны три журналиста Sputnik после того, как неустановленные лица посетили их с жестким требованием немедленно покинуть страну.

Министерство иностранных дел России уже призвало Турцию к ответу.