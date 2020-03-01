Турецкая полиция арестовала руководителя местного филиала российского агентства Sputnik
1 марта, 2020, 14:28
В воскресенье, 1 марта 2020 года, турецкая полиция арестовала руководителя местного филиала российского агентства Sputnik Махир Бозтеле
В офисе Sputnik в Стамбуле сейчас проходит встреча представителей и адвокатов агентства, генерального консульства России и полиции Турции, передает Еспресо.TV со ссылкой на RT.
К тому же, в Анкаре также были задержаны три журналиста Sputnik после того, как неустановленные лица посетили их с жестким требованием немедленно покинуть страну.
Министерство иностранных дел России уже призвало Турцию к ответу.
- Резкое ухудшение двусторонних российско-турецких отношений произошло после того, как 27 февраля в результате авиаудара ВВС РФ потеряли свои жизни 33 бойцов вооруженных сил Турции.
- По этому поводу состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН .
- 29 февраля похороны погибших воинов превратился в многолюдные акции .
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