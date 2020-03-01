Ермак официально встретился с Козаком в Минске

1 марта, 2020, 13:36

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций

Об этом в воскресенье, 1 марта 2020 года, сообщил президентский офис в Telegram, информирует Еспресо.TV .

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года.



Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте.

Читайте также: Новый глава Офиса президента Зеленского. 10 фактов из жизни Андрея Ермака

"Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате", - отметили в ОП.

Следует отметить, что это их первая встреча после почти синхронного назначения обоих политиков на свои нынешние должности.

Читайте также: Андрей Пионтковский: Кремль выбивает капитуляции Украины на апрель, к путинскому праздника "победобесия"