Ермак официально встретился с Козаком в Минске
Об этом в воскресенье, 1 марта 2020 года, сообщил президентский офис в Telegram, информирует Еспресо.TV .
Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года.
Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте.
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"Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате", - отметили в ОП.
Следует отметить, что это их первая встреча после почти синхронного назначения обоих политиков на свои нынешние должности.
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- Как считает политический аналитик Андрей Пионтковский (Вашингтон, США), внешнеполитический курс Украины пока определяется протоколом , заключенным Ермаком и теперь уже бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым.
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