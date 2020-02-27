 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАндрей Пионтковский: Кремль выбивает капитуляцию Украины на апрель, к путинскому празднику "победобесия"

Андрей Пионтковский: Кремль выбивает капитуляцию Украины на апрель, к путинскому празднику "победобесия"


фото: voanews
Политолог, общественный деятель (Вашингтон) в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о мюнхенском сговоре, украинской победе в Совбезе ООН и втягивании Украины в путинский сценарий

Коронавирусгейт, судя по всему, должен был отодвинуть в тень другую информационную повестку дня Украины, речь идет о Мюнхенской конференции с ее позорными предложениями, хотя в то же время на Совбезе ООН повторили формулу: Россия - агрессор.

Заседание Совбеза ООН было огромным успехом украинской дипломатии и оно подчеркнуло всю, я не побоюсь этого слова, преступность поведения власти последние полгода, когда она поставила Украину в положение какого-то жалкого, заброшенного школьника, который выполняет домашнюю работу и бегает взглянуть в глаза строгого учителя, чтобы узнать, все ли он выполнил и что еще нужно для следующей "стрелки" Нормандского формата. Украинцам вбивали в голову такой мем, что предыдущая власть навязала какие-то ужасные Минские соглашения, которые нам как бы не нравятся, но мы должны их выполнять, и вот мы их выполняем, мы должны изменить Конституцию, мы делаем одну уступку, а получаем другую. Но на этом заседании проявилось совсем другое дело. Я, не отвлекаясь, смотрел 3 часа трансляции: выступали представители ведущих западных стран - США, Великобритании, Германии. Они в самой резкой тональности осуждали агрессию России, называя это именно агрессией, оккупацией и, что больше всего удивило в контексте сегодняшнего нарратива, навязанного властью внутри Украины, - они резко осуждали именно Москву за невыполнение Минских соглашений, за невыполнение базовых условий Минска: остановку огня, разведение войск, отвод военнослужащих.

А почему путлереныши провернули эту провокацию? Это было как последнее кремлевское предупреждение относительно тех или иных кулуарных договоренностей?

Я бы не вырывал эту провокацию - хотя мы еще поговорим о слове "провокация", это не провокация, это военная акция, наступление, - из общего контекста. Подобные перестрелки продолжаются более полугода. Вы же помните, что говорил Зеленский, - что это так просто прекратить войну, следует просто перестать стрелять. А вот другая сторона не перестала стрелять. Обстрелы, убийства снайперами украинских военнослужащих, похищения новых заложников на оккупированных территориях, а теперь уже даже и в акватории Азовского моря. Это давление на Украину, на украинское общество, чтобы оно смирилось с той программой капитуляции, которую навязывает власть: "или вы будете поступать так, как хочет Москва, или у вас будут гибнуть солдаты, мы будем захватывать ваших моряков". Это - циничное давление, поведение террористической страны, которой является Российская Федерация. 18 февраля, день заседания Совбеза - это ключевой день. Они обнаглели и пошли на эскалацию, потому что они почувствовали, что переломили ситуацию внутри Нормандской группы. Об измене Макрона с вами говорили ранее. Это - факт. Он полностью играет на стороне Путина. Касаемо Меркель, то канцлер явно просто устала, она не в форме, но она в свое время очень много сделала для мобилизации поддержки Украины в ЕС. Так вот, то, что меня приятно поразило в заседании Совбеза, это выступление немецкого представителя. Он был не менее резким, чем американский, поэтому на Германию Украина также может положиться, как и раньше. Проблема - в самой позиции украинской власти.

Согласен, именно в этом большая проблема, потому что мы и сами до конца не знаем, а какая позиция в нашей власти, так как те или иные представители правящей партии путаются в показаниях. То один не может объяснить, что на самом деле случилось под Золотым и что, мол, нужно разбираться и другие заявления, например о "крымской воде" и так далее. Такое впечатление, что дают сигналы о том, что Киев готов на сепаратные переговоры.

О чем говорить, руководитель Генерального штаба вынужден был прервать своего главнокомандующего. Он сказал, что это не провокация, а наступление, война. Задачей Зеленского было создать представление, что это провокация каких-то враждебных ему сил внутри страны, неужели врагами он видит патриотическое гражданское общество Украины, а не Путина. Путину он угодливо заглядывает в глаза, спрашивая, выполнены ли все его требования. Чем оправдывалась подобная политика внутри Украины? Они нам каждый день повторяли, что Запад устал от Украины, что Запад хочет наладить экономические отношения с Россией, прекратить поддержку Украины. Заседание Совета безопасности ООН показало, что это - ложь. Никогда Запад не был столь решительным в поддержке Украины, как 18 февраля, на этом заседании.

Но с другой стороны, есть часть западных элит, которые, приняв участие в позорной Мюнхенской конференции, породили этот ужасный алгоритм так называемых 12 шагов.

Это - не элиты, это агенты Москвы, которые проявили себя во время этой акции. Я должен вам сказать: немедленно, в течение нескольких часов после появления этого позорного документа, на котором есть подписи примерно 10-15 известных экспертов и деятелей, было обнародовано очень резкое заявление "Atlantic Council", под которым подписались ведущие специалисты по вопросам Украины. Это и Хербст, и Фрид, и Вержбо, и Волкер. Надо отдать должное президенту Украины Порошенко, который своими усилиями сорвал эту провокацию, при полной пассивности Зеленского и Ермака. Ермак был полностью в курсе, он вероятно и готовил эту операцию со своими кураторами. Неслучайно он делал все, чтобы не допустить появления Порошенко на этой конференции. Это единый фронт. Вы же помните, наверное, в 2014-м году российско-американская встреча на финском острове Бойст. Со стороны России был великий русский агент в Вашингтоне Грэм, и с стороны России - бывший директор службы внешней разведки РФ Трубников. То есть, это - абсолютно открытая операция. Текст - абсолютно идентичен. Это - вторая попытка такой акции. Она полностью провалилась. То есть, на дипломатическом фронте в эти дни Украина получила несколько замечательных побед. Когда позиция Украины артикулировалась патриотом Украины Сергеем Кислицей - это одна картина. А когда она артикулируется предателем - это совсем другая картина. Что касается Ермака, я говорю об этом несколько месяцев: проблемы Украины начались с 12 июля 2019 года, когда он подписал с Сурковым протокол, где Украина взяла на себя обязательства менять свою Конституцию, формулу Штайнмайера, двигаться на пути ...

Как вы в свое время справедливо отметили, Украину в лице ее руководства поставили на геополитический счетчик, Украина якобы, согласно путинскому плану, должна выполнить все до следующего заседания в Берлине, по имеющимся инсайдами говорится, что Путин собрался принимать парад своей личной победы 9 мая. То есть, времени, насколько я понимаю, не слишком много.

Ну вот, один из подарков к путинскому празднику "победобесия" - полная капитуляция Украины, которая запланирована на апрель. От Ермака и Зеленского ждут выполнения так называемых их обязательств, которые совершенно не имеют никакого отношения отношений к Минским договоренностям. Достаточно повторять ложь, что они вынуждены выполнять какие-то Минские соглашения. Об этом громко говорили на Совете Безопасности 18-го, и не было никакого упрека среди западных стран, даже среди тех стран, которые выступали как-то формально отстраненно. Не было ни малейшего упрека в адрес Украины, поэтому это миф - о том, что власти вынуждены выполнять какие-то невыгодные ей Минские соглашения. Власть выполняет протокол, подписанный Ермаком 12 июля и подкреплен подписью президента Украины 9 мая в Париже. Вот корень проблем Украины.

То есть, насколько я понимаю, Кремль ведет с Зеленским очень коварную игру. Он его затащил в переговорный процесс. Они ему пообещали миротворческие инициативы. И сейчас Зеленский якобы втянулся, а Кремль дает заднюю и вместо этого наращивает агрессию, как это было в ситуации под Золотым. А после этого Песков говорит: "нас там не было", "мы не знаем", "пусть все разберутся".

Зеленского заставили дать обещание, которое равноценно капитуляции и которое не вытекает из предыдущих документов. Мальчик старается выполнить обещание, но не все удается. И есть же сопротивление гражданского общества. А теперь - вторая акция. Его с возмущением обвиняют в нарушении данных обязательств, в нарушении договоренностей, в отсутствии способности договариваться, поднимают уровень военного противостояния. А закончиться это может очень серьезной военной акцией. Ведь не случайно в декабре, как Вы помните, так называемая "Донецкая народная республика" внедрила в свою "конституцию" пункт о том, что ее пределами есть границы Донецкой области Украинской советской социалистической республики, то есть Москва открыто заявила, каким будет следующий ее шаг ее дальнейшей агрессии.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать