Андрей Пионтковский: Кремль выбивает капитуляцию Украины на апрель, к путинскому празднику "победобесия"

27 февраля, 2020, 15:50

Антин Борковский

Политолог, общественный деятель (Вашингтон) в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о мюнхенском сговоре, украинской победе в Совбезе ООН и втягивании Украины в путинский сценарий

Коронавирусгейт, судя по всему, должен был отодвинуть в тень другую информационную повестку дня Украины, речь идет о Мюнхенской конференции с ее позорными предложениями, хотя в то же время на Совбезе ООН повторили формулу: Россия - агрессор.

Заседание Совбеза ООН было огромным успехом украинской дипломатии и оно подчеркнуло всю, я не побоюсь этого слова, преступность поведения власти последние полгода, когда она поставила Украину в положение какого-то жалкого, заброшенного школьника, который выполняет домашнюю работу и бегает взглянуть в глаза строгого учителя, чтобы узнать, все ли он выполнил и что еще нужно для следующей "стрелки" Нормандского формата. Украинцам вбивали в голову такой мем, что предыдущая власть навязала какие-то ужасные Минские соглашения, которые нам как бы не нравятся, но мы должны их выполнять, и вот мы их выполняем, мы должны изменить Конституцию, мы делаем одну уступку, а получаем другую. Но на этом заседании проявилось совсем другое дело. Я, не отвлекаясь, смотрел 3 часа трансляции: выступали представители ведущих западных стран - США, Великобритании, Германии. Они в самой резкой тональности осуждали агрессию России, называя это именно агрессией, оккупацией и, что больше всего удивило в контексте сегодняшнего нарратива, навязанного властью внутри Украины, - они резко осуждали именно Москву за невыполнение Минских соглашений, за невыполнение базовых условий Минска: остановку огня, разведение войск, отвод военнослужащих.

А почему путлереныши провернули эту провокацию? Это было как последнее кремлевское предупреждение относительно тех или иных кулуарных договоренностей?

Я бы не вырывал эту провокацию - хотя мы еще поговорим о слове "провокация", это не провокация, это военная акция, наступление, - из общего контекста. Подобные перестрелки продолжаются более полугода. Вы же помните, что говорил Зеленский, - что это так просто прекратить войну, следует просто перестать стрелять. А вот другая сторона не перестала стрелять. Обстрелы, убийства снайперами украинских военнослужащих, похищения новых заложников на оккупированных территориях, а теперь уже даже и в акватории Азовского моря. Это давление на Украину, на украинское общество, чтобы оно смирилось с той программой капитуляции, которую навязывает власть: "или вы будете поступать так, как хочет Москва, или у вас будут гибнуть солдаты, мы будем захватывать ваших моряков". Это - циничное давление, поведение террористической страны, которой является Российская Федерация. 18 февраля, день заседания Совбеза - это ключевой день. Они обнаглели и пошли на эскалацию, потому что они почувствовали, что переломили ситуацию внутри Нормандской группы. Об измене Макрона с вами говорили ранее. Это - факт. Он полностью играет на стороне Путина. Касаемо Меркель, то канцлер явно просто устала, она не в форме, но она в свое время очень много сделала для мобилизации поддержки Украины в ЕС. Так вот, то, что меня приятно поразило в заседании Совбеза, это выступление немецкого представителя. Он был не менее резким, чем американский, поэтому на Германию Украина также может положиться, как и раньше. Проблема - в самой позиции украинской власти.

Согласен, именно в этом большая проблема, потому что мы и сами до конца не знаем, а какая позиция в нашей власти, так как те или иные представители правящей партии путаются в показаниях. То один не может объяснить, что на самом деле случилось под Золотым и что, мол, нужно разбираться и другие заявления, например о "крымской воде" и так далее. Такое впечатление, что дают сигналы о том, что Киев готов на сепаратные переговоры.

О чем говорить, руководитель Генерального штаба вынужден был прервать своего главнокомандующего. Он сказал, что это не провокация, а наступление, война. Задачей Зеленского было создать представление, что это провокация каких-то враждебных ему сил внутри страны, неужели врагами он видит патриотическое гражданское общество Украины, а не Путина. Путину он угодливо заглядывает в глаза, спрашивая, выполнены ли все его требования. Чем оправдывалась подобная политика внутри Украины? Они нам каждый день повторяли, что Запад устал от Украины, что Запад хочет наладить экономические отношения с Россией, прекратить поддержку Украины. Заседание Совета безопасности ООН показало, что это - ложь. Никогда Запад не был столь решительным в поддержке Украины, как 18 февраля, на этом заседании.

Но с другой стороны, есть часть западных элит, которые, приняв участие в позорной Мюнхенской конференции, породили этот ужасный алгоритм так называемых 12 шагов.

Это - не элиты, это агенты Москвы, которые проявили себя во время этой акции. Я должен вам сказать: немедленно, в течение нескольких часов после появления этого позорного документа, на котором есть подписи примерно 10-15 известных экспертов и деятелей, было обнародовано очень резкое заявление "Atlantic Council", под которым подписались ведущие специалисты по вопросам Украины. Это и Хербст, и Фрид, и Вержбо, и Волкер. Надо отдать должное президенту Украины Порошенко, который своими усилиями сорвал эту провокацию, при полной пассивности Зеленского и Ермака. Ермак был полностью в курсе, он вероятно и готовил эту операцию со своими кураторами. Неслучайно он делал все, чтобы не допустить появления Порошенко на этой конференции. Это единый фронт. Вы же помните, наверное, в 2014-м году российско-американская встреча на финском острове Бойст. Со стороны России был великий русский агент в Вашингтоне Грэм, и с стороны России - бывший директор службы внешней разведки РФ Трубников. То есть, это - абсолютно открытая операция. Текст - абсолютно идентичен. Это - вторая попытка такой акции. Она полностью провалилась. То есть, на дипломатическом фронте в эти дни Украина получила несколько замечательных побед. Когда позиция Украины артикулировалась патриотом Украины Сергеем Кислицей - это одна картина. А когда она артикулируется предателем - это совсем другая картина. Что касается Ермака, я говорю об этом несколько месяцев: проблемы Украины начались с 12 июля 2019 года, когда он подписал с Сурковым протокол, где Украина взяла на себя обязательства менять свою Конституцию, формулу Штайнмайера, двигаться на пути ...

Как вы в свое время справедливо отметили, Украину в лице ее руководства поставили на геополитический счетчик, Украина якобы, согласно путинскому плану, должна выполнить все до следующего заседания в Берлине, по имеющимся инсайдами говорится, что Путин собрался принимать парад своей личной победы 9 мая. То есть, времени, насколько я понимаю, не слишком много.

Ну вот, один из подарков к путинскому празднику "победобесия" - полная капитуляция Украины, которая запланирована на апрель. От Ермака и Зеленского ждут выполнения так называемых их обязательств, которые совершенно не имеют никакого отношения отношений к Минским договоренностям. Достаточно повторять ложь, что они вынуждены выполнять какие-то Минские соглашения. Об этом громко говорили на Совете Безопасности 18-го, и не было никакого упрека среди западных стран, даже среди тех стран, которые выступали как-то формально отстраненно. Не было ни малейшего упрека в адрес Украины, поэтому это миф - о том, что власти вынуждены выполнять какие-то невыгодные ей Минские соглашения. Власть выполняет протокол, подписанный Ермаком 12 июля и подкреплен подписью президента Украины 9 мая в Париже. Вот корень проблем Украины.

То есть, насколько я понимаю, Кремль ведет с Зеленским очень коварную игру. Он его затащил в переговорный процесс. Они ему пообещали миротворческие инициативы. И сейчас Зеленский якобы втянулся, а Кремль дает заднюю и вместо этого наращивает агрессию, как это было в ситуации под Золотым. А после этого Песков говорит: "нас там не было", "мы не знаем", "пусть все разберутся".

Зеленского заставили дать обещание, которое равноценно капитуляции и которое не вытекает из предыдущих документов. Мальчик старается выполнить обещание, но не все удается. И есть же сопротивление гражданского общества. А теперь - вторая акция. Его с возмущением обвиняют в нарушении данных обязательств, в нарушении договоренностей, в отсутствии способности договариваться, поднимают уровень военного противостояния. А закончиться это может очень серьезной военной акцией. Ведь не случайно в декабре, как Вы помните, так называемая "Донецкая народная республика" внедрила в свою "конституцию" пункт о том, что ее пределами есть границы Донецкой области Украинской советской социалистической республики, то есть Москва открыто заявила, каким будет следующий ее шаг ее дальнейшей агрессии.