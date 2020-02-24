Проблемы Украины начались с подписания Ермаком договоренностей с Сурковым, - Пионтковский

24 февраля, 2020, 13:42

Внешнеполитический курс Украины пока определяется протоколом, заключенным руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и теперь уже бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым

Об этом политический аналитик Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Все проблемы Украины начались с 12 июля 2019 года, когда он (Ермак - ред.) подписал с Сурковым протокол, где Украина впервые приняла на себя обязательства менять Конституцию, принимать формулу Штайнмайера, двигаться к присоединению к ОРДЛО", - заявил он .

Эти обязательства, по данным Пионтковского, должны быть выполнены украинской стороной к 9 мая этого года.

"Один из подарков к путинскому празднования" Победобесия "- это полная капитуляция Украины, которая намечается на апрель. От Ермака и Зеленского ждут выполнения их так называемых обязательств, которые не имеют абсолютно никакого отношения к Минскому соглашению", - отметил политолог.

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Он отдельно подчеркнул, что речь идет не о Минских соглашениях, а о протоколе Ермака-Суркова.

"Достаточно повторять эту ложь, что они вынуждены выполнять какие-то Минские соглашения, которые не выгодны Украине. Об этом громко говорили на Совете Безопасности ООН 18 февраля и среди западных стран не было ни малейшего упрека. Даже среди тех стран, которые выступали формально-отстраненно, не было ни малейшего упрека в адрес Украины. Поэтому это миф, что власть выполнять какие-то не выгодные ей Минские соглашения. Власть выполняет протокол, подписанный Ермаком 12 июля и освященный подписью президента Украины 9 декабря в Париже. Вот корень проблем Украины ", - обратил внимание а налитик.

Также Пионтковский раскрыл детали того, что по его словам, тогда на самом деле произошло в Париже, и какие это имеет последствия.

"Зеленского заставили дать обещание, что является равносильным капитуляции. Которая не следует из каких-либо предварительных документов. Он пытается, мальчик пытается выполнить это обещание. Но не все удается. Есть все же сопротивление гражданского общества. Поэтому теперь (началась - ред.) вторая акция - его с негодованием обвиняют в нарушении обязательств, в нарушении соглашений и отсутствия способности договариваться, поднимают уровень военного противостояния. и закончиться может очень серьезной военной акцией. Ведь не случайно в декабре так называемая "ДНР" ввела в свою «конституцию », что ее пределами есть границы Донецкой области", - подытожил политолог.