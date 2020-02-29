В Украину вернулись рыбаки, похищенные ФСБ в Азовском море
29 февраля, 2020, 13:36
Украинские рыбаки, которых в середине февраля задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, в субботу, 29 февраля 2020 года, уже находятся на материковой Украине
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Еспресо.TV.
В субботу корабли береговой охраны ФСБ РФ доставили в район общепризнанной системы распределения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами.
Читайте также: "Общие" ли воды Азовского моря
Тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянск, где на данный момент устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.
- Напомним, о задержании ФСБ четырех жителей Запорожской области, которые якобы без документов рыбачили в западной части Азова , стало известно 15 февраля.
- Позже местный народный депутат Павел Мельник привел личные данные мужчин .
Читайте также
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
Читайте также
-
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A