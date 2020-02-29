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Espreso.tvОбществоВ Украину вернулись рыбаки, похищенные ФСБ в Азовском море

В Украину вернулись рыбаки, похищенные ФСБ в Азовском море

Украинские рыбаки, которых в середине февраля задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, в субботу, 29 февраля 2020 года, уже находятся на материковой Украине

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Еспресо.TV.

В субботу корабли береговой охраны ФСБ РФ доставили в район общепризнанной системы распределения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами.

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Тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянск, где на данный момент устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

  • Напомним, о задержании ФСБ четырех жителей Запорожской области, которые якобы без документов рыбачили в западной части Азова , стало известно 15 февраля.
  • Позже местный народный депутат Павел Мельник привел личные данные мужчин .
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