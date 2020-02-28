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Espreso.tvОбществоВ ГСЧС показали вертолет для перевозки больных коронавирусом

В ГСЧС показали вертолет для перевозки больных коронавирусом


фото: ДСНС
Вертолет оборудован изоляционной капсулой, биозащитными комплектами и обеззараживающим душем

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Транспортировать вероятных больных коронавирус COVID-19 будут на специальном санитарном вертолете.

Сообщается, что многофункциональный вертолет-трансформер Ми-8МТВ-1 будет нести дежурство на авиационном площадке ДСНС, а эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км по всей территории Украины.

"Он оборудован медицинским модулем с полным комплектом оборудования для экстренной медицинской помощи и поддержки жизнедеятельности, в частности, изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, а также обеззараживающим душем", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Вертолет будет нести дежурство на авиационном площадке ГСЧС, а эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км по всей территории Украины.

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