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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Беларуси подтвердили первое заражение

Коронавирус: в Беларуси подтвердили первое заражение

В Беларуси в четверг, 27 февраля, подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса. Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019 nCoV у одного из студентов из Ирана", - говорится в сообщении.

Учитывая ухудшение эпидемической ситуации в Южной Корее, Иране и Италии министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследование и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.

При лабораторном типирования 27 февраля был обнаружен вирус у одного из граждан Ирана, прибывшим рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и лица, контактировавшие с ним, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Пациент в удовлетворительном состоянии.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019 nCoV.

  • Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны представила главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заражения коронавируса.
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