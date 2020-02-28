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Espreso.tvОбществоВ Украине будут единичные случаи коронавируса, - Данилов

В Украине будут единичные случаи коронавируса, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в Украине все же зарегистрируют единичные случаи коронавируса

Об этом Данилов заявил в эфире одного из телевизионных каналов, сообщает Укринформ .

"Украину это не обойдет и единичные случаи (коронавируса - ред.) будут", - сказал Данилов.

Его появление в Украине может быть неизбежным, ведь "во всем мире бушует коронавирус".

Секретарь СНБО добавил, что власти готовы к этому и имеют все необходимые средства, в том числе и 12,5 тыс. больничных мест для инфицированных.

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