В Украине будут единичные случаи коронавируса, - Данилов

28 февраля, 2020, 09:15

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в Украине все же зарегистрируют единичные случаи коронавируса

Об этом Данилов заявил в эфире одного из телевизионных каналов, сообщает Укринформ .

"Украину это не обойдет и единичные случаи (коронавируса - ред.) будут", - сказал Данилов.

Его появление в Украине может быть неизбежным, ведь "во всем мире бушует коронавирус".

Секретарь СНБО добавил, что власти готовы к этому и имеют все необходимые средства, в том числе и 12,5 тыс. больничных мест для инфицированных.